Открытие всей платной трассы Москва — Петербург может состояться в сентябре
- РИА Новости
«Задача: сдать восьмой участок — он наиболее сегодня сложный — до 29 сентября 2019 года», — приводит ТАСС слова Алафинова.
На данный момент работы продолжаются на седьмом и восьмом участках трассы, которые проходят по территориям Новгородской и Ленинградской областей.
Общая протяжённость участков составляет 137,6 км.
Ранее в «Автодоре» рассказали об увеличении стоимости проезда по платным участкам трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 (Москва — Санкт-Петербург).