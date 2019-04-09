Мать забранных опекой детей в Мытищах пока не планируют лишать родительских прав

Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова заявила, что женщину, детей которой органы опеки забрали из захламлённой квартиры в Мытищах, пока не планируют лишать родительских прав.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем Фильченкова уточнила, что пока это касается лишь старшего ребёнка, в отношении которого её материнство подтверждено.

«Ни о каком лишении родительских прав на сегодня, даже в отношении старшего ребёнка, который находится в учреждении, где материнство подтверждено (речи нет. — RT). Комиссия считает, что целесообразности нет. Мы ещё только начали работать с семьёй», — сказала она.

Чиновница отметила, что вопрос о дальнейшей судьбе детей может быть решён только после проведения специализированной психолого-психиатрической экспертизы, которая позволит определить состояние здоровья матери.

Отмечается, что женщина уже пошла на контакт с психологом, с ней также работают органы опеки.

Ранее начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева заявила телеканалу «360», что из квартиры в Мытищах забрали трёх мальчиков и девочку. Дети жили в антисанитарных условиях и, по данным телеканала, питались едой, принесённой с помоек.

Позднее стало известно, что подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении матери четырёх несовершеннолетних.