СК начал проверку информации о проживании детей в захламлённой квартире в Мытищах

Короткая ссылка
В ГСУ СК России по Московской области сообщили о начале проверки после появления в СМИ информации о проживании четырёх детей в антисанитарных условиях в квартире в Мытищах.
СК начал проверку информации о проживании детей в захламлённой квартире в Мытищах
  • РИА Новости

«По данным СМИ, в квартире, непригодной для проживания из-за хлама, живут дети в возрасте от двух до восьми лет. Малолетние не посещают образовательные учреждения, не прикреплены к поликлинике, трое из них не имеют свидетельства о рождении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о ситуации с тремя мальчиками и девочкой, жившими в антисанитарных условиях.

Впоследствии стало известно, что подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении матери четырёх несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить