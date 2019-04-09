СК начал проверку информации о проживании детей в захламлённой квартире в Мытищах

В ГСУ СК России по Московской области сообщили о начале проверки после появления в СМИ информации о проживании четырёх детей в антисанитарных условиях в квартире в Мытищах.

«По данным СМИ, в квартире, непригодной для проживания из-за хлама, живут дети в возрасте от двух до восьми лет. Малолетние не посещают образовательные учреждения, не прикреплены к поликлинике, трое из них не имеют свидетельства о рождении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о ситуации с тремя мальчиками и девочкой, жившими в антисанитарных условиях.

Впоследствии стало известно, что подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении матери четырёх несовершеннолетних.