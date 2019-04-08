МВД возбудило дело после обнаружения четырёх детей в захламлённой квартире в Мытищах

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Подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении матери четырёх детей, которых обнаружили в захламлённой квартире в Мытищах.
МВД возбудило дело после обнаружения четырёх детей в захламлённой квартире в Мытищах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МВД Татьяну Петрову.

«Отделом дознания межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» в отношении 32-летней жительницы Москвы — матери детей возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»)», — сказала она.

Ранее начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева заявила телеканалу «360», что из квартиры в Мытищах забрали трёх мальчиков и девочку. Дети жили в антисанитарных условиях и, по данным телеканала, питались едой, принесённой с помоек.

В марте в Москве семилетний мальчик-инвалид умер в квартире, полностью заваленной мусором.

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