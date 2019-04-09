Завершены работы по обновлению инфраструктуры ряда станций фиолетовой ветки метро Москвы

Завершены работы на нескольких закрытых станциях Таганско-Краснопресненской линии, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

«Мы воспользовались «паузой», чтобы провести важные работы по обновлению пассажирской зоны, путевой и энергетической инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика», — заявил заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

В работах участвовали около 1,4 тыс. человек. Заменены шпалы, проведено техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке заменено 27 тонн щебня. Работы проводились и в пассажирской зоне.

Южный участок фиолетовой ветки между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли в субботу, 6 апреля, до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Ранее, как сообщало издание «Дни.ру», власти Москвы рассказали о Некрасовской линии.