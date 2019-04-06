Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли субботу, 6 апреля, до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. Участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно. Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ. Подробнее: https://t.co/vfrjoTXxwC — Московское метро (@MetroOperativno) 5 avril 2019 «Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ», — отмечается в сообщении. Ранее «Утро.ру» сообщало, что впервые в истории московского метро построили двухпутный тоннель.