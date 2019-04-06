Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

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Южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли субботу, 6 апреля, до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ», — отмечается в сообщении.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что впервые в истории московского метро построили двухпутный тоннель.

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