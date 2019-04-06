Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
Участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно. Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ. Подробнее: https://t.co/vfrjoTXxwC— Московское метро (@MetroOperativno) 5 avril 2019
«Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ», — отмечается в сообщении.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что впервые в истории московского метро построили двухпутный тоннель.