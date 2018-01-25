Впервые в истории московского метро построили двухпутный тоннель

На Кожуховской линии впервые в истории Московского метрополитена построили двухпутный тоннель до станции «Юго-Восточная», сообщает «Утро.ру».

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, благодаря этой технологии пассажирские платформы расположены по бокам, а сами поезда едут в одном тоннеле, но в разных направлениях.

Такое строительство экономит 30% бюджета по сравнению с традиционными методами возведения, отмечается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства.

Всего на Кожуховской линии будет возведено восемь станций. Это «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Ранее телеканал «360» сообщал, что Ленинский проспект и парк Горького соединит новая пешеходная зона.