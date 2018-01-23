Ленинский проспект и парк Горького соединит новая пешеходная зона

Ленинский проспект и парк Горького в Москве соединит новая пешеходная зона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Зайти в парк можно будет со стороны проспекта через сквозной проход, который появится между зданиями Московского института стали и сплавов и Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

«Сейчас корпуса больницы и института связывает лишь технический проезд, то есть в этом месте со стороны Ленинского проспекта нельзя попасть в парк Горького», — пояснили в Департаменте капитального ремонта Москвы. Об этом сообщает kp.ru.

Новая пешеходная зона представляет собой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Там также разместят смотровую площадку с видом на парк.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассказали о строительстве Большой кольцевой линии метро.