Власти Москвы рассказали о строительстве Большой кольцевой линии метро

Московские власти рассказали о строительстве Большой кольцевой линии метро, сообщает kp.ru.

«На всех участках Большой кольцевой линии метро развернуто строительство, оно находится в разной стадии», — заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции «Нижняя Масловка».

По его словам, около Савёловского вокзала строится станция самого глубокого залегания на данной линии, самая сложная.

Как отметил Собянин, она даст соединение двух веток метро, Савёловского вокзала, первого диаметра Московских центральных диаметров от Лобни до Одинцова и наземного транспорта.

На данный момент участок линии метро «Петровский парк — Нижняя Масловка» готов на 55%.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о перспективах строительства столичного метро.