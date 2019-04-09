В ХМАО завели дело по факту истязания двухлетнего ребёнка
- РИА Новости
По предварительной информации, 5 апреля мужчина, купая сына сожительницы в ванне, ненадолго оставил его без присмотра. Вернувшись, он обнаружил, что ребёнок ушёл под воду.
«Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжёлом состоянии он доставлен в больницу. В ходе осмотра, проведённого медицинскими работниками, у ребёнка обнаружены многочисленные следы побоев», — рассказали следователи.
Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей.
По версии следствия, телесные повреждения мальчику наносились с ноября 2018 года. Предварительно установлено, что семья переехала в ХМАО из Оренбургской области девять месяцев назад. Действия матери ребёнка также получат правовую оценку.
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