В ХМАО завели дело по факту истязания двухлетнего ребёнка

В Лангепасе завели уголовное дело против мужчины, обвиняемого в истязании двухлетнего ребёнка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По предварительной информации, 5 апреля мужчина, купая сына сожительницы в ванне, ненадолго оставил его без присмотра. Вернувшись, он обнаружил, что ребёнок ушёл под воду.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла реанимировать мальчика, в тяжёлом состоянии он доставлен в больницу. В ходе осмотра, проведённого медицинскими работниками, у ребёнка обнаружены многочисленные следы побоев», — рассказали следователи.

Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей.

По версии следствия, телесные повреждения мальчику наносились с ноября 2018 года. Предварительно установлено, что семья переехала в ХМАО из Оренбургской области девять месяцев назад. Действия матери ребёнка также получат правовую оценку.

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