В Ставропольском крае осудили женщину, обвинявшуюся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца

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В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Ставропольском крае осудили женщину, обвинявшуюся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца
  • РИА Новости

Установлено, что в июне 2017 года жительница Георгиевска самостоятельно родила ребёнка у себя дома. Она не стала документально оформлять мальчика и не обеспечила ему условия, безопасные для жизни и здоровья.

В октябре того же года женщина нанесла сыну закрытую черепно-мозговую травму.

Ребёнка изъяли органы опеки. Мать впоследствии лишили родительских прав.

Женщина приговорена к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали мужчину, подозреваемого в избиении двухлетнего ребёнка.

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