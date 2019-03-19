В Ставропольском крае осудили женщину, обвинявшуюся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.

Установлено, что в июне 2017 года жительница Георгиевска самостоятельно родила ребёнка у себя дома. Она не стала документально оформлять мальчика и не обеспечила ему условия, безопасные для жизни и здоровья.

В октябре того же года женщина нанесла сыну закрытую черепно-мозговую травму.

Ребёнка изъяли органы опеки. Мать впоследствии лишили родительских прав.

Женщина приговорена к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали мужчину, подозреваемого в избиении двухлетнего ребёнка.