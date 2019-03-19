В Ставропольском крае осудили женщину, обвинявшуюся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца
- РИА Новости
Установлено, что в июне 2017 года жительница Георгиевска самостоятельно родила ребёнка у себя дома. Она не стала документально оформлять мальчика и не обеспечила ему условия, безопасные для жизни и здоровья.
В октябре того же года женщина нанесла сыну закрытую черепно-мозговую травму.
Ребёнка изъяли органы опеки. Мать впоследствии лишили родительских прав.
Женщина приговорена к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали мужчину, подозреваемого в избиении двухлетнего ребёнка.