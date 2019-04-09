Криминального авторитета Таро снова арестовали
- РИА Новости
«Его арестовали прямо у выхода из колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО №3 до 19 мая», — рассказала РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Она добавила, что мужчину арестовали, потому что он объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами, после окончания срока ареста Таро выдворят из России.
Ранее стало известно, что криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области.
1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.