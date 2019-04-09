Криминального авторитета Таро снова арестовали

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Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области. Он пробудет в СИЗО 40 дней.
Криминального авторитета Таро снова арестовали
  • РИА Новости

«Его арестовали прямо у выхода из колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО №3 до 19 мая», — рассказала РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Она добавила, что мужчину арестовали, потому что он объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами, после окончания срока ареста Таро выдворят из России.

Ранее стало известно, что криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области.

1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

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