Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области. Он пробудет в СИЗО 40 дней.

«Его арестовали прямо у выхода из колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО №3 до 19 мая», — рассказала РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Она добавила, что мужчину арестовали, потому что он объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами, после окончания срока ареста Таро выдворят из России.

Ранее стало известно, что криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области.

1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.