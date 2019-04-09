Криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, вышел из тюрьмы в Оренбургской области. Дальнейшую судьбу мужчины будут решать правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН.

«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда. Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей», — рассказали агентству.

Как отмечается, у Мулухова нет российского гражданства. Мужчина был приговорён к десяти годам заключения за похищение московского бизнесмена.

Кроме того, в 2006 году Таро был объявлен полицией Испании в международный розыск в рамках расследования отмывания денег.

1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

В конце марта в Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году. Как сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», расследованы и переданы в суд уголовные дела по 36 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым ОПГ.