Криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области

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Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, вышел из тюрьмы в Оренбургской области. Дальнейшую судьбу мужчины будут решать правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН.
Криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области
  • РИА Новости

«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда. Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей», — рассказали агентству.

Как отмечается, у Мулухова нет российского гражданства. Мужчина был приговорён к десяти годам заключения за похищение московского бизнесмена.

Кроме того, в 2006 году Таро был объявлен полицией Испании в международный розыск в рамках расследования отмывания денег.

1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

В конце марта в Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году. Как сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», расследованы и переданы в суд уголовные дела по 36 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым ОПГ.

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