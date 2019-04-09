Криминальный авторитет Таро вышел из колонии в Оренбургской области
- РИА Новости
«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда. Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей», — рассказали агентству.
Как отмечается, у Мулухова нет российского гражданства. Мужчина был приговорён к десяти годам заключения за похищение московского бизнесмена.
Кроме того, в 2006 году Таро был объявлен полицией Испании в международный розыск в рамках расследования отмывания денег.
1 апреля в России ужесточили уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
В конце марта в Севастополе заявили о ликвидации четырёх организованных преступных группировок в 2018 году. Как сообщала интернет-газета «Новый Севастополь», расследованы и переданы в суд уголовные дела по 36 тяжким и особо тяжким преступлениям, совершённым ОПГ.