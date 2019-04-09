Мать обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах детей вернулась домой пьяной

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что мать обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах четверых малолетних детей вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения.
Мать обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах детей вернулась домой пьяной
  • © Следственный комитет России

Отмечается, что когда сотрудники правоохранительных органов региона прибыли на место, из-за двери квартиры, где находились дети, были слышны крики.

«Дверь в квартиру открыла их 66-летняя бабушка. В помещении находились четверо детей в возрасте от двух до восьми лет... В процессе выяснения обстоятельств в квартиру вошла 32-летняя мать малолетних, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует Петрову РИА Новости.

Ранее начальник управления службы опеки Московской области по городу Мытищи Ольга Федосеева в беседе с телеканалом «360» рассказала о ситуации.

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело в отношении матери обнаруженных малолетних. 

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