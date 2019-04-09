В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

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В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
  • © РИА Новости

Таким образом он прокомментировал доклад генпрокурора Юрия Чайки, согласно которому на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похитили более 1,6 млрд рублей.

«Этим занимаются правоохранительные органы. Это первое. Господин Рогозин чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что если есть какие-то материалы для следствия, то будут проводиться следственные действия.

Пресс-секретарь также отметил, что работа столь крупных корпораций находится под особым контролем.

«Если персонально приковано (внимание) к имени Рогозина, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, естественно, как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период», — заявил он, вновь напомнив о непродолжительном сроке работы Рогозина.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что приняли все необходимые для наведения порядка меры после проверки ГП.

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