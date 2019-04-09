Генпрокуратура заявила о хищении в структурах «Роскосмоса» и «Ростеха»

На подведомственных предприятиях госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех» было похищено более 1,6 млрд руб., выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших разработок вооружения.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, поступившем в Совет Федерации.

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд руб», — отмечается в докладе.

В 2018 году Генеральная прокуратура совместно с правоохранительными органами проверила деятельность почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов государственной власти, указывается в докладе Чайки.

Как уточняется, в их число вошли, в частности, концерн «Алмаз-Антей», «Росатом» и «Уралвагонзавод», а также МЧС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и «Роспатент».

В августе 2018 года Бабушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на мошенничество.

По версии следствия, сумма ущерба от его действий могла превысить 31 млн рублей.

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