В «Роскосмосе» заявили о принятии мер для наведения порядка после проверки ГП

В государственной корпорации «Роскосмос» заявили, что руководство компании в курсе результатов проверки, проведённой Генеральной прокуратурой России на предприятиях отрасли. Там также отметили, что организация приняла все необходимые для наведения порядка меры.

Отмечается, что руководство корпорации активно содействовало ведомству в ходе проверок, предоставляя необходимые данные.

«На предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», — уточняется в заявлении.

Кроме того, для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности в компании сформирована система финансового контроля.

«Наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены», — заключили в «Роскосмосе».

Ранее, как передавало РИА Новости, генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных в том числе на создание новейших перспективных разработок вооружения.

Из доклада Чайки также следует, что ущерб от преступлений, совершённых в России в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, превысил 171 млрд рублей.