В «Роскосмосе» заявили о принятии мер для наведения порядка после проверки ГП
- РИА Новости
Отмечается, что руководство корпорации активно содействовало ведомству в ходе проверок, предоставляя необходимые данные.
«На предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка», — уточняется в заявлении.
Кроме того, для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности в компании сформирована система финансового контроля.
«Наведение порядка и дальнейшая декриминализация отрасли новой администрацией будут продолжены», — заключили в «Роскосмосе».
Ранее, как передавало РИА Новости, генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных в том числе на создание новейших перспективных разработок вооружения.
Из доклада Чайки также следует, что ущерб от преступлений, совершённых в России в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, превысил 171 млрд рублей.