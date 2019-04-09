ГП оценила ущерб от нарушений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году

Ущерб от совершённых в кредитно-финансовой сфере в России в 2018 году преступлений превысил 171 млрд рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

Отмечается, что размер материального ущерба «по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности» увеличился на 75,2%, составив 396,7 млрд рублей. В 2017 году этот показатель был 226,5 млрд рублей.

«Это обусловлено значительным увеличением суммы выявленного ущерба по преступлениям в кредитно-финансовой сфере с 63,7 миллиарда рублей в 2017 году до 171,4 миллиарда рублей в 2018 году», — говорится в документе.

В декабре 2017 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России за почти три года составил около 150 млрд рублей. Он отметил, что возместить удалось лишь 60% ущерба.

По его словам, с 2014 года в России было зарегистрировано 122 тыс. коррупционных преступлений.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал наиболее подверженные коррупции профессии в России.