Венедиктов прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

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RT
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в беседе с RT прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Венедиктов прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
  • РИА Новости

В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший корреспондент «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв. Алексей Венедиктов оказался на 10-й строчке.

«Я свою травлю не замечаю, но публичные персоны должны быть готовы к критике... Если ты вышел на сцену, то её не избежать», — сказал Венедиктов.

Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.

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