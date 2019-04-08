В Кремле оценили ситуацию на топливном рынке в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле неоднократно обсуждали тему регулирования топливного рынка, но считают это прерогативой правительства.

«Разумеется, соответствующие экспертные подразделения администрации президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке... Вопрос этот неоднократно обсуждался и рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле», — сказал Песков.

При этом он добавил, что «прерогатива целиком и полностью кабинета министров», соответственно, все комментарии должны идти оттуда.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, как сообщал «Коммерсантъ», в письме председателю правительства России Дмитрию Медведеву заявил, что ручное нерыночное регулирование может привести к рискам в отрасли.

5 апреля стало известно, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Вице-премьер России Дмитрий Козак также заявил, что у правительства нет опасений по поводу роста стоимости топлива с 1 апреля.