Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

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Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
  • © пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вместе с этим ведомствам было поручено предоставить предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты и топливо.

Уточняется, что вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку поручено обеспечить координацию указанной работы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство России утвердило правила мониторинга обязательной маркировки лекарств.

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