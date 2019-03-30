Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в правительство России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вместе с этим ведомствам было поручено предоставить предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты и топливо.

Уточняется, что вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку поручено обеспечить координацию указанной работы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что правительство России утвердило правила мониторинга обязательной маркировки лекарств.