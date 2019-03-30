Козак заявил об отсутствии у правительства опасений по поводу роста цен на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что у правительства нет опасений по поводу роста стоимости топлива с 1 апреля.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«С 1 января действует механизм так называемого налогового манёвра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.