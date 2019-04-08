Актриса Ауг прокомментировала отмену домашнего ареста Серебренникова

Актриса Юлия Ауг прокомментировала решение Мосгорсуда отпустить режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

«Это большое счастье, я буквально начала кричать... Несмотря на то что это не большой шаг вперёд, для нас для всех это огромная победа. Потому что 594 дня он был под домашним арестом, и ему не давали возможности работать, а это главный смысл его жизни. Человек, который не может это делать, найдёт пути для этого», — сказала она.

По её словам, Серебренников в настоящее время «поедет отмечать, а в ближайшие дни появится в театре».

8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест режиссёра, избрав в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Серебренников, комментируя решение суда, подчеркнул, что будет доволен, «когда всё закончится» и будет доказана невиновность.