В ЦОДД порекомендовали отказаться от поездок на юго-восток Москвы на машине
- РИА Новости
«Мы настоятельно рекомендуем отказаться от (поездок на. — RT) личных авто на юго-восток Москвы, в частности, на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро», — говорится в тексте.
Мы настоятельно рекомендуем отказаться от личных авто на юго-восток Москвы, в частности на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро— ЦОДД (@gucodd) 8 апреля 2019 г.
Ранее стало известно, что южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии метро.
Впоследствии в ЦОДД обратились к столичным водителям с просьбой обратить внимание на Северо-Восточную хорду в связи с закрытием участка фиолетовой ветки столичного метро.