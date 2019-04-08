В ЦОДД порекомендовали отказаться от поездок на юго-восток Москвы на машине

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Специалисты Центра организации дорожного движения обратились к столичным водителям с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте на юго-восток Москвы в связи с ограничениями движения из-за строительства Некрасовской линии метро.
В ЦОДД порекомендовали отказаться от поездок на юго-восток Москвы на машине
  • РИА Новости

«Мы настоятельно рекомендуем отказаться от (поездок на. — RT) личных авто на юго-восток Москвы, в частности, на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы. Движение сильно затруднено, есть ограничения в связи со строительством Некрасовской линии метро», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии метро.

Впоследствии в ЦОДД обратились к столичным водителям с просьбой обратить внимание на Северо-Восточную хорду в связи с закрытием участка фиолетовой ветки столичного метро.

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