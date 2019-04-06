В ЦОДД предупредили о затруднениях движения из-за закрытия участка фиолетовой линии метро

В Центре организации дорожного движения обратились к столичным водителям с просьбой в ближайшие дни обратить внимание на Северо-Восточную хорду (СВХ) в связи с закрытием участка фиолетовой линии Московского метрополитена.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Движение на всех трассах вдоль закрытого участка фиолетовой линии метро штатное. Автобусы #КМ едут без задержек. Пока можно проехать и на своей машине, а позже выбирайте СВХ, там будет свободнее.#ТКЛpic.twitter.com/3tIC4fC3sM — ЦОДД (@gucodd) 6 апреля 2019 г.

«Движение на всех трассах вдоль закрытого участка фиолетовой линии метро штатное... Пока можно проехать и на своей машине, а позже выбирайте СВХ, там будет свободнее», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли в субботу, 6 апреля, до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в столице 6 апреля ожидается до +8 °С.