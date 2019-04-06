В ЦОДД предупредили о затруднениях движения из-за закрытия участка фиолетовой линии метро
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Об этом сообщается в Twitter организации.
Движение на всех трассах вдоль закрытого участка фиолетовой линии метро штатное. Автобусы #КМ едут без задержек. Пока можно проехать и на своей машине, а позже выбирайте СВХ, там будет свободнее.#ТКЛpic.twitter.com/3tIC4fC3sM— ЦОДД (@gucodd) 6 апреля 2019 г.
«Движение на всех трассах вдоль закрытого участка фиолетовой линии метро штатное... Пока можно проехать и на своей машине, а позже выбирайте СВХ, там будет свободнее», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» закрыли в субботу, 6 апреля, до 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.
Также «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что в столице 6 апреля ожидается до +8 °С.