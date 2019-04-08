Названы регионы России с наибольшим числом жертв ДТП

По данным ГИБДД, в 2018 году наибольшее число погибших в результате ДТП зафиксировано в Краснодарском крае. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно представленным данным, в 2018 году на Кубане в результате происшествий с участием транспорта погибли 1053 человека. Также в антирейтинг вошли Московская область — 938 погибших, Ростовская область — 554, Башкирия — 550 и Москва — 465. Кроме того большое число жертв ДТП зафиксировано в Воронежской области, Ставропольском крае, Ленинградской, Челябинской и Нижегородской областях. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов.