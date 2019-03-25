В Брянске в ДТП четыре человека погибли и семь пострадали
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Как передаёт ТАСС, информация об аварии поступила около 05:40 мск в понедельник, 25 марта.
«В результате ДТП погибли четыре человека. Семь человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое», — сказал Бардуков.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Московской области погиб один человек и пострадали восемь.
5 марта URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.