В Брянске в ДТП четыре человека погибли и семь пострадали

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В результате столкновения двух автомобилей в Советском районе Брянска погибли четыре человека, ещё семь пострадали. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
В Брянске в ДТП четыре человека погибли и семь пострадали
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Как передаёт ТАСС, информация об аварии поступила около 05:40 мск в понедельник, 25 марта.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Семь человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое», — сказал Бардуков.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Московской области погиб один человек и пострадали восемь. 

5 марта URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.

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