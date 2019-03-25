В Брянске в ДТП четыре человека погибли и семь пострадали

В результате столкновения двух автомобилей в Советском районе Брянска погибли четыре человека, ещё семь пострадали. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.

Как передаёт ТАСС, информация об аварии поступила около 05:40 мск в понедельник, 25 марта.

«В результате ДТП погибли четыре человека. Семь человек госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое», — сказал Бардуков.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей в Московской области погиб один человек и пострадали восемь.

5 марта URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.