В Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов

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В Екатеринбурге продлили арест 50-летнему водителю, сбившему трёх пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Арест продлён по 13 апреля включительно», — заявили в Ленинском районном суде.

14 ноября водитель автомобиля Honda CR-V в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате инцидента пострадали три человека.

Ранее Nation News сообщал, что в Краснодарском крае организовали проверку по факту наезда грузовика на ребёнка.

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