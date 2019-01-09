В Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов

В Екатеринбурге продлили арест 50-летнему водителю, сбившему трёх пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает URA.RU.

«Арест продлён по 13 апреля включительно», — заявили в Ленинском районном суде.

14 ноября водитель автомобиля Honda CR-V в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате инцидента пострадали три человека.

Ранее Nation News сообщал, что в Краснодарском крае организовали проверку по факту наезда грузовика на ребёнка.