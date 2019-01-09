В Екатеринбурге продлили арест водителю, сбившему трёх пешеходов
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- РИА Новости
«Арест продлён по 13 апреля включительно», — заявили в Ленинском районном суде.
14 ноября водитель автомобиля Honda CR-V в Екатеринбурге выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, оградительные элементы, сбил пешеходов и врезался в осветительный столб. В результате инцидента пострадали три человека.
Ранее Nation News сообщал, что в Краснодарском крае организовали проверку по факту наезда грузовика на ребёнка.