Главарю Тамбовской ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Главарю Тамбовской организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно», — приводит ТАСС слова адвоката Константина Кузьминых.

Адвокат отметил, что он и его подзащитный ещё не ознакомлены с делом.

20 марта в Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор».

Ему назначили 24 года заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества.