Главарю Тамбовской ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой
- РИА Новости
«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно», — приводит ТАСС слова адвоката Константина Кузьминых.
Адвокат отметил, что он и его подзащитный ещё не ознакомлены с делом.
20 марта в Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор».
Ему назначили 24 года заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества.