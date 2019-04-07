Главарю Тамбовской ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

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Главарю Тамбовской организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.
Главарю Тамбовской ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой
  • РИА Новости

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно», — приводит ТАСС слова адвоката Константина Кузьминых.

Адвокат отметил, что он и его подзащитный ещё не ознакомлены с делом.

20 марта в Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор».

Ему назначили 24 года заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. 

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