«Ночной губернатор»: лидер Тамбовской ОПГ приговорён к 24 годам колонии

В Санкт-Петербурге суд вынес окончательный приговор лидеру Тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову, которого СМИ называют «ночной губернатор». Ему назначили 24 года заключения в колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества. Таким образом, он проведёт в тюрьме ещё 12 лет. Осуждённый вину не признал, а во время оглашения приговора разгадывал сканворд. Тамбовская ОПГ действовала в Петербурге в 1990-х годах и считалась одной из самых влиятельных в городе.

20 марта Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор главарю ОПГ Тамбовская Владимиру Барсукову — 24 года колонии строгого режима. Барсуков признан виновным в создании преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Прокуратура просила наказать Барсукова лишением свободы на 24,5 года.

Суд также огласил приговор подельнику Барсукова Вячеславу Дрокову, назначив ему наказание в виде 21 года лишения свободы.

При назначении наказания Барсукову судья зачёл ему срок содержания под стражей с 23 августа 2007 года по 19 марта 2019 года, а Дрокову — с 22 декабря 2006 года.

В ходе судебного следствия было установлено, что не позднее марта 2005 года Барсуков и Дроков вступили в сговор с целью создания организованной преступной группы.

«Барсуков осуществлял общее руководство, определял объекты преступных посягательств, распределял полученные преступным путём доходы», — заключил судья.

В частности, осуждённые организовывали рейдерские захваты недвижимости в Санкт-Петербурге, принадлежащей ООО «Универсам Пулковский», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской» и другим крупным предприятиям города.

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«Созданное ими преступное сообщество представляло структурированную организованную группу лиц, состоящую из стабильных по составу обособленных функциональных подразделений, действующих согласованно и под единым руководством Барсукова, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. — Именно он осуществлял общее руководство сообществом и действиями лиц, которые позднее были в него вовлечены. Барсуков выделял денежные средства на расходы, связанные с подготовкой преступлений, разрабатывал планы совершения конкретных преступлений, определял объекты преступных посягательств, распределял функции между соучастниками и преступные доходы. Дроков, являясь одним из создателей преступного сообщества, по указанию Барсукова возглавил одно из его структурных подразделений».

По словам Петренко, осуждённые привлекали к участию в ОПГ лиц, которые обладали знаниями в юриспруденции, а также имели связи с представителями различных государственных органов.

Барсуков и Дроков, как поясняют в СК, разработали систему распределения денежных средств среди участников преступного сообщества, полученных в результате совершения мошеннических действий. Так, за выполнение своей преступной роли организаторы преступного сообщества должны были обращать в свою пользу 45% от дохода, полученного при реализации похищенного имущества.

«Участники созданного и возглавляемого Барсуковым и Дроковым преступного сообщества в период с марта 2005 года по июнь 2006 года совершили тяжкие преступления в отношении собственности 13 юридических лиц, а также тяжкие преступления против государственной власти. За эти преступления Барсуков и другие соучастники ранее уже были осуждены к различным срокам лишения свободы», — уточняет представитель СК.

Кроме Барсукова и Дрокова, в уголовном деле были ещё семь фигурантов, но их преследование было прекращено по истечении сроков давности и без права на реабилитацию.

Свою вину Барсуков на суде не признал. Как отмечают СМИ, по разрешению судьи приговор Барсуков слушал сидя и разгадывал в это время сканворд.

Вымогательства и покушения

Стоит отметить, что в ноябре 2009-го и в марте 2012 года Барсуков признавался виновным в рейдерстве и вымогательстве.

Примечательно, что решением суда из текста приговора были исключены упоминания о Барсукове как о руководителе Тамбовской ОПГ.

Позже Барсуков был признан виновным судом присяжных по уголовному делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева и троих охранников, а также убийстве четвёртого. В 2016 году Петербургский городской суд приговорил его к 23 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Тамбовская ОПГ орудовала в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов и считалась одной из самых жёстких и влиятельных группировок города. В банду входили спортсмены и бывшие военнослужащие, многие из которых были уроженцами Тамбовской области.

Самого Барсукова, который был предпринимателем, называли «ночным губернатором Петербурга». В конце 1990-х и начале 2000-х он занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании.