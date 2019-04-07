В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщается на странице столичного МЧС в Twitter.
«Пожар в САО ликвидирован, к сожалению, пострадал один человек», — указывается в заявлении.
Отмечается, что спасатели эвакуировали более 400 человек.
Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
В феврале URA.RU сообщало, что из лицея №12 в Кургане были эвакуированы около 600 детей и 40 педагогов из-за задымления.