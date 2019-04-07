В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

В МЧС Москвы заявили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание на подземной парковке.

Об этом сообщается на странице столичного МЧС в Twitter.

«Пожар в САО ликвидирован, к сожалению, пострадал один человек», — указывается в заявлении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали более 400 человек.

Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.

В феврале URA.RU сообщало, что из лицея №12 в Кургане были эвакуированы около 600 детей и 40 педагогов из-за задымления.