В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

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В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве.
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Происходит загорание двух гаражных боксов на подземном паркинге под комплексом жилых домов... В ходе работ по ликвидации загорания пожарными спасён один человек, передан медикам для проверки. Из жилых зданий для безопасности эвакуировано около 200 человек», — рассказали в МЧС.

Как отмечает РИА Новости, к настоящему моменту площадь пожара в подземном паркинге увеличилась до 500 кв. м.

В январе портал Nation News передавал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.

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