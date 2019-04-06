Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чём я говорил в статье, посвящённой 25-летию Конституции, не нужны», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, Конституция является инструментом, который «рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны».

Он также отметил, что «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан». Это касается и положений о форме государственного правления, то есть норм о президентской республике, добавил премьер.

Ранее Володин заявил, что Конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании кабинета министров.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это предложение новым.

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