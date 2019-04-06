Песков назвал новым предложение Володина об участии Госдумы в формировании кабмина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности участия Госдумы в формировании правительства новым предложением.
Песков назвал новым предложение Володина об участии Госдумы в формировании кабмина
  • РИА Новости

«Это новое предложение», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Так он прокомментировал вопрос, обсуждалось ли данное предложение в Кремле.

Ранее Володин заявил, что российскую Конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.

Кроме того, спикер считает целесообразным детализировать в Конституции нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой.

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