Песков назвал новым предложение Володина об участии Госдумы в формировании кабмина
- РИА Новости
«Это новое предложение», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Так он прокомментировал вопрос, обсуждалось ли данное предложение в Кремле.
Ранее Володин заявил, что российскую Конституцию стоит дополнить положением об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Кроме того, спикер считает целесообразным детализировать в Конституции нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой.