В МЧС заявили о локализации пожара на складе во Владивостоке
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«Прибыв на место происшествия в 23:53 (16:53 мск), пожарные столкнулись с горением хранящихся внутри стройматериалов. По уточнённым данным, площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м... В 01:28 (18:28 мск) пожар локализован», — указывается в заявлении.
Уточняется, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Пострадавших и погибших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке горит склад на площади 2 тыс. кв. м.
В январе Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.