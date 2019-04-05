В МЧС заявили о локализации пожара на складе во Владивостоке

В МЧС сообщили, что возгорание на складе стройматериалов во Владивостоке было локализовано.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Прибыв на место происшествия в 23:53 (16:53 мск), пожарные столкнулись с горением хранящихся внутри стройматериалов. По уточнённым данным, площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м... В 01:28 (18:28 мск) пожар локализован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке горит склад на площади 2 тыс. кв. м.

В январе Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.