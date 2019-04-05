Эксперты назвали самый полезный российский суп

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По случаю Международного дня супа, который отмечается 5 апреля, эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали, какие российские супы являются наиболее и наименее полезными.
Эксперты назвали самый полезный российский суп
  • globallookpress.com
  • © Andrey Turusov/Russian Look

Отмечается, что лидером в соответствующем рейтинге стал овощной вегетарианский суп. Первое место он получил за входящие в его состав ингредиенты, которые считаются оптимальным источником питательных веществ.

Наименее полезными супами врачи считают те, которые варятся на мясном бульоне, — они более калорийные. По мнению экспертов, от подобных видов супов стоит отказаться людям с высоким уровнем холестерина.

К ним относится, например, солянка, в процессе приготовления которой используются несколько видов мяса. Кроме того, в состав данного супа входят солёные огурцы и копчёности. Специалисты не рекомендуют солянку людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и лишним весом.

Как отмечает газета «Известия», врачи рекомендуют с осторожностью относиться и к грибному супу: «Грибной бульон стимулирует работу кишечника и вреден для людей с болезнями желудка».

Ранее портал progorod43.ru со ссылкой на администрацию города Кирова передавал, что в регионе появилась рабочая группа для разработки меню школьного питания.

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