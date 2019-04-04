Онищенко прокомментировал слова Малышевой об остеопатии

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Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал слова телеведущей Елены Малышевой о якобы отсутствии в России медицинской специальности «остеопатия».
Онищенко прокомментировал слова Малышевой об остеопатии
  • ©Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Эволюция искусства врачевания, врачебной профессии даёт немало примеров, как та или иная медицинская специальность, эволюционируя, вырастала в отдельную специализацию врачей», — сказал он в беседе с ФАН.

Онищенко отметил, что «де-факто специальность «врач-остеопат» давно существует и признана».

«Но тревога Елены Малышевой вполне обоснована: на этой площадке много злоупотреблений, которые приносят очевидный вред», — уточнил он.

Ранее заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов потребовал от Малышевой извинений за высказывание в эфире программы «Жить здорово!» об отсутствии в России такой медицинской специальности, как «остеопатия».

Сама Малышева в беседе с НСН заявила, что не собирается предпринимать какие-либо действия в отношении Мохова.

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