В ФАС России оценили законопроект о крабовых аукционах

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев прокомментировал законопроект о распределении квот на вылов краба через аукционы.

В марте правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.

По словам главы ФАС, переход к электронным аукционам позволит сделать продукт доступнее.

«Изменение принципа распределения квот на вылов краба направлено на создание равных условий доступа к ресурсу. Процесс распределения прав добычи станет более конкурентным», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Артемьев отметил, что здоровая конкуренция всегда предполагает снижение цен.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заявила о готовности выяснить причины роста цен на автомобили. Об этом сообщал сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.