В ФАС России оценили законопроект о крабовых аукционах
- РИА Новости
В марте правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.
По словам главы ФАС, переход к электронным аукционам позволит сделать продукт доступнее.
«Изменение принципа распределения квот на вылов краба направлено на создание равных условий доступа к ресурсу. Процесс распределения прав добычи станет более конкурентным», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
Артемьев отметил, что здоровая конкуренция всегда предполагает снижение цен.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России заявила о готовности выяснить причины роста цен на автомобили. Об этом сообщал сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.