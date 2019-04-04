В ФАС России оценили законопроект о крабовых аукционах

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Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев прокомментировал законопроект о распределении квот на вылов краба через аукционы.
В ФАС России оценили законопроект о крабовых аукционах
  • РИА Новости

В марте правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах. 

По словам главы ФАС, переход к электронным аукционам позволит сделать продукт доступнее. 

«Изменение принципа распределения квот на вылов краба направлено на создание равных условий доступа к ресурсу. Процесс распределения прав добычи станет более конкурентным», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Артемьев отметил, что здоровая конкуренция всегда предполагает снижение цен.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заявила о готовности выяснить причины роста цен на автомобили. Об этом сообщал сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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