Заслуженный врач России готов обсудить с Малышевой проблему подготовки остеопатов

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Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России Дмитрий Мохов заявил о готовности встретиться с телеведущей Еленой Малышевой для обсуждения проблемы подготовки остеопатов в стране.
Заслуженный врач России готов обсудить с Малышевой проблему подготовки остеопатов
  • РИА Новости

«А контакт с Малышевой был, мы разговаривали. Теперь готовим встречу, на которой, я надеюсь, будут найдены оптимальные пути решения этой коллизии. Диалог у нас начался, насколько он будет продуктивен — я пока не знаю», — сказал он в беседе с Nation News. 

Мохов отметил, что специальность «врач-остеопат» действительно молодая. По его словам, есть много «подражателей», но это не умаляет заслуг профессиональных врачей.

Ранее Мохов обвинил телеведущую Елену Малышеву в распространении информации, порочащей достоинство остеопатов. В выпуске передачи «Жить здорово!» она заявила об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

Позднее Малышева отметила, что у создателей программы «Жить здорово!» крайне осторожное отношение к термину «остеопат», поскольку в России так себя называют «огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача».

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