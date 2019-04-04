Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Короткая ссылка
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова. Он обвинил ведущую в распространении информации, порочащей достоинство остеопатов.
Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
  • РИА Новости

Малышева отметила, что у создателей программы «Жить здорово!» крайне осторожное отношение к термину «остеопат», поскольку в России так себя называют «огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача».

Она также напомнила о таком принципе её профессии, как «не навреди».

«Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников», — написала она в Instagram.

Малышева обратила внимание на то, что программа постдипломной переподготовки врачей по данной специальности была утверждена только 28 сентября 2018 года, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится в 2019 году.

По её словам, со специальностью остеопата «всё только начинается», о чём необходимо предупреждать пациентов.

Ранее Мохов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от Малышевой. Его возмутили её слова об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить