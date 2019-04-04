Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
- РИА Новости
Малышева отметила, что у создателей программы «Жить здорово!» крайне осторожное отношение к термину «остеопат», поскольку в России так себя называют «огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача».
Она также напомнила о таком принципе её профессии, как «не навреди».
«Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников», — написала она в Instagram.
Малышева обратила внимание на то, что программа постдипломной переподготовки врачей по данной специальности была утверждена только 28 сентября 2018 года, а первый выпуск врачей после ординатуры состоится в 2019 году.
По её словам, со специальностью остеопата «всё только начинается», о чём необходимо предупреждать пациентов.
Ранее Мохов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от Малышевой. Его возмутили её слова об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.