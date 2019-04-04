Госдума приняла закон о налоговых льготах для многодетных семей

Госдума приняла в третьем чтении закон о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам принятия документа.

Ранее Госдума во втором чтении приняла налоговые льготы для многодетных семей.

Как сообщал m24, в Москве за восемь лет количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза.