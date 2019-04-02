Госдума во втором чтении приняла налоговые льготы для многодетных семей

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Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.
Госдума во втором чтении приняла налоговые льготы для многодетных семей
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 кв. м. в квартире и по 7 кв. м. в доме на каждого растущего в многодетной семье ребёнка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснётся ещё 15 метров», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что родители, имеющие трёх и более детей, получат также право на вычет «шести соток». Кроме того, после вступления закона в силу земельный налог для таких категорий граждан не сможет повышаться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, «даже если кадастровая стоимость земли выросла».

Ранее m24 сообщал, что в Москве за восемь лет количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза.

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