В Москве заявили о росте числа многодетных семей более чем в два раза за восемь лет

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В Москве за восемь лет количество многодетных семей выросло более чем в два раза, сообщает m24.
В Москве заявили о росте числа многодетных семей более чем в два раза за восемь лет
  • © Elena Sikorskaya
  • globallookpress.com

В настоящее время в столице проживают более 142 тыс. таких семей. В них воспитывают 361,1 тыс. детей. Об этом заявили на заседании президиума городского правительства.

Каждой семье с тремя и более детьми ежемесячно выплачивают компенсацию на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и компенсацию за пользование телефоном.

Детям из таких семей, обучающимся в школах и колледжах, ежегодно выделяют 10 тыс. рублей на школьную форму. Семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми выплачивают ежемесячную компенсацию на одежду, обувь, игрушки и другие непродовольственные товары, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике выделят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца.

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