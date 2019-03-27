В Москве заявили о росте числа многодетных семей более чем в два раза за восемь лет

В Москве за восемь лет количество многодетных семей выросло более чем в два раза, сообщает m24.

В настоящее время в столице проживают более 142 тыс. таких семей. В них воспитывают 361,1 тыс. детей. Об этом заявили на заседании президиума городского правительства.

Каждой семье с тремя и более детьми ежемесячно выплачивают компенсацию на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и компенсацию за пользование телефоном.

Детям из таких семей, обучающимся в школах и колледжах, ежегодно выделяют 10 тыс. рублей на школьную форму. Семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми выплачивают ежемесячную компенсацию на одежду, обувь, игрушки и другие непродовольственные товары, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике выделят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца.