В Удмуртии выделят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца

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В Удмуртии направят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца в рамках национального проекта «Демография».
В Удмуртии выделят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявила исполняющий обязанности министра финансов региона Вера Сухих на сессии республиканского госсовета.

Размер одной такой выплаты — 100 тыс. рублей.

Всего на поддержку нацпроекта увеличат расходы на 50,9 млн рублей, из них 30 млн — по федеральному проекту «Спорт — норма жизни регионов».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии на выплаты семьям за рождение первенца выделили более 530 млн рублей.

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