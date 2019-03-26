В Удмуртии выделят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца

В Удмуртии направят около 20 млн рублей на выплаты студенческим семьям за рождение первенца в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает ИА «Удмуртия», об этом заявила исполняющий обязанности министра финансов региона Вера Сухих на сессии республиканского госсовета.

Размер одной такой выплаты — 100 тыс. рублей.

Всего на поддержку нацпроекта увеличат расходы на 50,9 млн рублей, из них 30 млн — по федеральному проекту «Спорт — норма жизни регионов».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии на выплаты семьям за рождение первенца выделили более 530 млн рублей.