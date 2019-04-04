«Роскачество» рассказало о проверке минтая

В «Роскачестве» рассказали о проверке популярных торговых марок мяса минтая в российских магазинах.

В ходе проверок 15 торговых марок (14 отечественных и одной импортной) эксперты «Роскачества» не нашли нарушений по безопасности, однако выявили несоответствия по массе, заявленной на маркировке продукции.

«Эксперты «Роскачества» проверили филе минтая на наличие таких токсичных элементов, как кадмий, свинец, ртуть. Ни один из них не был обнаружен в тестируемой продукции», — указывается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, филе минтая также оказалось безопасным для здоровья аллергиков: в нём не обнаружили гистамина.

Ранее в «Роскачестве» рассказали, на что обращать внимание при выборе мясного фарша. Об этом сообщало ФБА «Экономика сегодня».