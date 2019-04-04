«Роскачество» рассказало о проверке минтая

Короткая ссылка
В «Роскачестве» рассказали о проверке популярных торговых марок мяса минтая в российских магазинах.
«Роскачество» рассказало о проверке минтая
  • РИА Новости

В ходе проверок 15 торговых марок (14 отечественных и одной импортной) эксперты «Роскачества» не нашли нарушений по безопасности, однако выявили несоответствия по массе, заявленной на маркировке продукции. 

«Эксперты «Роскачества» проверили филе минтая на наличие таких токсичных элементов, как кадмий, свинец, ртуть. Ни один из них не был обнаружен в тестируемой продукции», — указывается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, филе минтая также оказалось безопасным для здоровья аллергиков: в нём не обнаружили гистамина. 

Ранее в «Роскачестве» рассказали, на что обращать внимание при выборе мясного фарша. Об этом сообщало ФБА «Экономика сегодня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить