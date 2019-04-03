Суд в Нижегородской области приговорил убившую своих детей женщину к 19 годам заключения

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Суд в Нижегородской области приговорил женщину, убившую двух своих малолетних детей, а также похитившую ювелирные украшения у знакомых, к 19 годам тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Суд в Нижегородской области приговорил убившую своих детей женщину к 19 годам заключения
  • РИА Новости

«Следствием и судом установлено, что 25 апреля 2018 года подсудимая вывезла своих малолетних детей на арендованной в одной из фирм автомашине в Семёновский район Нижегородской области, где в салоне машины лишила жизни четырёхлетнюю дочку и двухлетнего сына», — говорится в тексте.

Отмечается, что на следующий день женщина избавилась от тел детей.

Кроме того, она похитила у своих знакомых ювелирные украшения стоимостью около 140 тыс. рублей.

«В ходе следствия женщине была проведена психиатрическая экспертиза, в соответствии с заключением которой она признана вменяемой», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил женщину к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске региональный СК России расследует убийство семьи с грудным ребёнком.

Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены после обращения в полицию родственников, которые пожаловались силовикам, что родные уже несколько дней не отвечают на звонки и не открывают дверь.

Подробнее — в материале RT.

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