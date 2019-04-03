Песков призвал Росстат разъяснить данные о финансовых возможностях россиян

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Росстату необходимо разъяснить данные о финансовых возможностях россиян.
Песков призвал Росстат разъяснить данные о финансовых возможностях россиян
  • РИА Новости

Ранее в РБК со ссылкой на информацию Росстата сообщили, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон).

Указывалось, что среди многодетных семей таких 40%.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать данные службы статистики.

Согласно предоставленной информации ведомства, средней семье в России необходимо 58,5 тыс. рублей, чтобы купить нужное и «свести концы с концами». 

Минимальный доход для многодетной семьи (трое детей и более) оценили в 82 тыс. рублей в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить