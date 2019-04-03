Песков призвал Росстат разъяснить данные о финансовых возможностях россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Росстату необходимо разъяснить данные о финансовых возможностях россиян.

Ранее в РБК со ссылкой на информацию Росстата сообщили, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон).

Указывалось, что среди многодетных семей таких 40%.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать данные службы статистики.

Согласно предоставленной информации ведомства, средней семье в России необходимо 58,5 тыс. рублей, чтобы купить нужное и «свести концы с концами».

Минимальный доход для многодетной семьи (трое детей и более) оценили в 82 тыс. рублей в месяц.