Россияне назвали необходимый минимальный доход

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средней российской семье требуется 58,5 тыс. рублей, чтобы купить необходимое и «свести концы с концами». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что были проанализированы данные, полученные в ходе опроса жителей различных регионов страны с разным уровнем достатка.

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), составляет 82 тыс. рублей в месяц.

Молодым семьям с меньшим числом детей и без них требуется минимум 68—69 тыс. рублей, неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. рублей.

Семьям пенсионеров нужно 38,3 тыс. рублей.

В середине марта стало известно, что Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов. Вместо этого служба будет публиковать ежеквартальные данные.

Предполагается, что новая методика позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты. Так, после пересчёта данных за 2017 год удалось сократить долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%. Основные изменения коснулись уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов населения на недвижимость и покупку товаров и услуг вне торговой сети.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщали, что общий объём сбережений российских граждан достиг 33,6 трлн рублей.