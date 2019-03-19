Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян

Короткая ссылка
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян
  • РИА Новости

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам (населения. — RT) предлагается приостановить», — цитирует ТАСС главу Росстата Павла Малкова.

Вместо этого служба будет публиковать ежеквартальные данные.

Предполагается, что новая методика позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.

Так, после пересчёта данных за 2017 год удалось сократить долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%.

Основные изменения коснулись уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов населения на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговой сети.

В конце декабря в Минфине заявили о претензиях к применяемым Росстатом методам расчётов.

В частности, отмечалось, что служба ведёт подсчёт показателей вручную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить