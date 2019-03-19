Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.

«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам (населения. — RT) предлагается приостановить», — цитирует ТАСС главу Росстата Павла Малкова.

Вместо этого служба будет публиковать ежеквартальные данные.

Предполагается, что новая методика позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.

Так, после пересчёта данных за 2017 год удалось сократить долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%.

Основные изменения коснулись уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов населения на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговой сети.

В конце декабря в Минфине заявили о претензиях к применяемым Росстатом методам расчётов.

В частности, отмечалось, что служба ведёт подсчёт показателей вручную.