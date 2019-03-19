Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян
- РИА Новости
«Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам (населения. — RT) предлагается приостановить», — цитирует ТАСС главу Росстата Павла Малкова.
Вместо этого служба будет публиковать ежеквартальные данные.
Предполагается, что новая методика позволит предоставлять более качественные и достоверные результаты.
Так, после пересчёта данных за 2017 год удалось сократить долю ненаблюдаемых доходов с 26% до 11,5%.
Основные изменения коснулись уточнения доходов наёмных работников и предпринимателей, а также расходов населения на недвижимость и покупки товаров и услуг вне торговой сети.
В конце декабря в Минфине заявили о претензиях к применяемым Росстатом методам расчётов.
В частности, отмечалось, что служба ведёт подсчёт показателей вручную.