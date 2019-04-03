В Совфеде предложили выплачивать 50 тысяч рублей на третьего и последующих детей

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил внести правки в законопроект о многодетных семьях, в частности, начать производить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей на третьего и последующих детей.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующие предложения и проект поправок содержатся в письме Кутепова, которое он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Отмечается, что сенатор также просит рассмотреть возможность перенести несколько положений законопроекта из разряда прав регионов в разряд их обязанностей. В частности, по его мнению, обязательными нужно сделать питание детей в школах независимо от дохода родителей, бесплатный проезд на внутригородском транспорте и автобусах пригородных и внутрирайонных линий для школьников, а также скидку не ниже 30% платы за коммунальные услуги.

Вместе с тем Кутепов предлагает обязать субъекты России разработать региональные программы, направленные на создание положительного образа многодетной семьи.

Ранее m24 сообщал, что в Москве за восемь лет количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза.